تويتر يطلق ميزة إخفاء الردود على التغريدات

2019/11/22 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت شركة "تويتر"، اليوم الجمعة، إطلاق ميزة جديدة تتمثل في إمكانية إخفاء التعليقات على تدوينة المغرد؛ مما يراها غير مناسبة أو مخالفة لموضوعه.

وقالت الشركة، ان "أصبح خيار إخفاء الردود متاحًا للجميع في جميع أنحاء العالم، بعد تجربة ناجحة وجدنا أنها طريقة مفيدة لإدارة المحادثات وإخفاء الردود التي تكون خارج الموضوع".

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