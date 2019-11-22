بعد اتهامات بالفساد.. صورة لمسؤول عراقي

2019/11/22 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تداول ناشطون عراقيون صورا لرئيس مجلس محافظة الديوانية جبير سلمان الجبوري، قالوا إنها في إيران وهو يقوم بتحويل العملة.

وكان الجبوري غادر المحافظة، بعد تهم وجهت له بالفساد وهدر المال العام، أصدرت على إثرها محكمة جنايات القادسية حكما بحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.

كما يواجه عدد من أعضاء مجلس محافظة الديوانية تهم فساد مشابهة وجهت لهم من قبل هيئة النزاهة.

وكشفت مصادر مطلعة أن جميع أعضاء مجلس المحافظة لا يتواجدون حاليا فيها بعد موجة التظاهرات التي تشهدها البلاد، وقرار مجلس النواب بتجميد عمل مجالس المحافظات.

ولم يتسن لموقع الحرة التحقق من صدقية الصورة وموقعها من مصادر مستقلة.

ويطالب المتظاهرون في العراق منذ بداية أكتوبر بإسقاط الأحزاب والسياسيين المرتبطين بإيران والحاكمين للبلاد منذ 16 سنة.

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