التربية تُلاسن الداخلية: ماذا تفعل الشرطة في المدارس؟

2019/11/22 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكدت وزارة #التربية العراقية، أنه لا يحق لأجهزة #الأمن أن تدخل المدارس حتى تحاسب وتهدد الكوادر، في رد على اقتحام مؤسسات تعليمية بالبلاد.وأوردت الوزارة في […]

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