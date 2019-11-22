غسان صابور - عودة ضرورية.. لنداء الحوار...

2019/11/22 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور عــودة ضـــروريـــة...لــنــداء الـــحـــوار..."دعوة ضرورية في ملف :الحراك الجماهيري والثوري في العالم العربي..موقف القوى اليسارية والديمقراطية..."(الــحــوار الــمــتــمــدن)ــ أنــا حـــاضـــر...ــ أعود مرة ثانية لهذا السؤال الهام..والهام جدا..محددا سبعة أسئلة مختلفة فقط..كل واحدة منها..يمكن أن تصبح أطروحة دكتوراه بجامعة حرة أوروبية..كمادة حقوقية...بدأ الإعلان عنها ......

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