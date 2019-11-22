عواد احمد صالح - الاحتجاجات الجماهيرية الحالية وغياب العامل الذاتي

2019/11/22 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عواد_احمد_صالح في النظر الى طبيعة الاحتجاجات الجماهيرية في العراق ولبنان وقبلها في الجزائر والسودان والان في بعض بلدان اميركا اللاتينية لا بد من ادراك ان مشروعية وثورية تلك الاحتجاجات لا تكمن فقط في المطالب السياسية وعلى رأسها تغيير الحكومات ومكافحة الفساد والانفتاح الديمقراطي واحترام الحريات المدنية ومناهضة عنف السلطة او الجماعات المسلحة بل وايضا في معرفة مطالبها الاجتماعية الكامنة وراء تلك الحراكات ، لذلك فان ......

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