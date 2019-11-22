اللجنة المالية تكشف عن سلم رواتب جديد

2019/11/22 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- كشف رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، اليوم الجمعة، عن سلم رواتب جديد سيتم اعتماده خلال المدة المقبلة بالتعاون بين البرلمان والحكومة.وقال الجبوري: ان “اللجنة المالية عقدت اجتماعا لدراسة الاسس والاطر التي يمكن من خلالها الزام الحكومة بسلم رواتب عادل”، لافتا الى ان “وضع سلم رواتب جديد هو من صلاحية الحكومة كونها ...

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