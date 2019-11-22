2019/11/22 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعتقلت شرطة بابل، اليوم الجمعة، تاجر مخدرات وضبطت بحوزته كمية كبيرة من الحبوب المخدرة .

وقال مصدر امني لـ"العهد نيوز"، اليوم الجمعة، ان

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