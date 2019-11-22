النقل تعلن اعتماد نظاما حديثا لتعقب الحقائب في الخطوط الجوية العراقية

2019/11/22 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اعلنت وزارة النقل العراقية ، عن اعتماد الناقل الوطني نظام (BAGS RECONCIL SYSTEM) لتعقب الحقائب ، الذي يعتبر من الانظمة الالكترونية الحديثة

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