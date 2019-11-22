العراق يقيم اول دورتين تدريبية وتحكيمية للركبي في اربيل

2019/11/22 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت الهيئة التاسيسية للاتحاد العراقي للركبي عن إقامة دورتين تدريبية وتحكيمية في العراق بالتعاون مع الاتحاد الأردني للركبي خلال الفترة المقبلة.وقال الأمين المالي للهيئة التاسيسية للاتحاد محمد التميمي ان هنالك بوادر تعاون كبيرة ستكون مع الجانب الأردني بعد الاجتماع الذي عقد بين نائب رئيس هيئة الركبي العراقي فريق هزاع والأمين المالي محمد التميمي مع ممثل الجانب الاردني المتمثل بالامين المالي و الاداري للاتحاد الاردني للركبي فراس نايف خليفة والمنسق الاعلامي ليث مبيضين في العاصمة عمان، مشيرا الى اهم النقاط التي اتفق عليها هي إقامة دورة تدريبية دولية وأخرى تحكيمية في مدينة اربيل يحاضر فيها المحاضرين الدوليين الأردنيين فراس خليفة ومحمد عبيد سيحدد موعدها لاحقا.واضاف ان وفد من الاتحاد الأردني للركبي سيزور العاصمة في ١٩ من الشهر المقبل من اجل التوقيع على بروتكول تعاون بين البلدين الغاية منه تطوير رياضة الركبي في العراق والاستفادة من الخبرة الأردنية الكبيرة في اللعبة .واوضح ان الهيئة التأسيسية لاتحاد الركبي تعمل بشكل كبير ومستمر على تطوير اللعبة حيث نظمت اول دوري للعبة في العراق تحت مسمى دوري (اكس تيب) لسباعيات الركبي فضلا عن تكوين منتخب وطني للرجال شارك في نسختين من البطولة العربية وتم تشكيل منتخب للنساء، مبينا ان هنالك خطوات مدروسة من اجل افتتاح أكاديمية خاصة بالركبي في بغداد لجميع الفئات العمرية .

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