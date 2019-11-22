2019/11/22 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى تعلن عن رفع أسماء أكثر من 150 من حملة الشهادات العليا لأمانة مجلس الوزراء لتعيينهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/22 | 14:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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