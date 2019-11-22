2019/11/22 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-ذي قار

افاد مصدر أمني، الجمعة (22 تشرين الثاني 2019)، بأن مدير ناحية الفضلية حيدر سلمان، قدم استقال...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مدير ناحية الفضلية يقدم استقالته لمحافظ ذي قار بسبب التظاهرات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مدير ناحية الفضلية يقدم استقالته لمحافظ ذي قار بسبب التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).