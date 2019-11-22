المؤشر نيكي ينخفض 0.04 في المئة في بداية التعامل بطوكيو

2019/11/22 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رويترز- انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الجمعة.

وهبط نيكي 0.04‭‭‬‬‬‬ في المئة إلى 23030.33 نقطة في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.01 في المئة إلى 1689.56 نقطة.

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