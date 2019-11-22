“خاتم الأنبياء” يوجه رسالة تحذير لواشنطن

2019/11/22 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةحذر قائد مقر “خاتم الأنبياء” الإيراني اللواء غلام علي رشيد واشنطن، من ارتكاب أي حماقة في الخليج ومضيق هرمز، وقال إن عليها أن تتحمل مسؤولية حماية جنودها هناك، وتتجنب الحماقات.

وقال في تصريح على هامش مناورات “المدافعون عن سماء الولاية 98”: “الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم ولن تسعى إلى الحرب، لكنها ستدافع بحزم عن مصالح الشعب الإيراني والبلاد في مواجهة أي تهديد.

وأضاف: “بصفتي قائد مقر (خاتم الأنبياء المركزي) أوجه من منطقة مناورات الدفاع الجوي تحذيرا إلى أعداء الشعب الإيراني ولاسيما الأمريكيين، بأن على الحكومة الأمريكية أن تتجنب ارتكاب أي حماقة في المنطقة وخاصة منطقة الخليج ومضيق هرمز، وأن تتحمل مسؤولية حماية أرواح الجنود الأميركيين… التصريحات وإرسال الرسائل لا تكفي لمنع الحرب، بل يتطلب الأمر اتخاذ إجراء مناسب وسلوك مناسب”، بحسب “وكالة انباء فارس” الايرانية.

وتابع: “قواتنا المسلحة المكونة من جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحرس الثورة باستخدام كل أدوات القدرة المتاحة، ومن خلال الإشراف الاستخباراتي ورصد إجراءات العدو، لا تقوم بتقييم التهديدات بشكل دائم فحسب، بل مستعدة تماما لأي تهديد على الصعيدين الدفاعي والهجومي”.

وختم: في الأسابيع الثلاثة الماضية، أجرينا مناورات ضخمة للدفاع الجوي في وسط إيران وعلى مساحة تزيد على 400 ألف كيلومتر مربع، وقامت بتخطيط وتنفيذ هذه المناورات قوات الدفاع الجوية التابعة للجيش والحرس الثوري وتم حشد جميع الإمكانيات الموجودة في البلاد التي بالإمكان استخدامها في هذا المجال.

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