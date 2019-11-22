اقامة اول دورتين تدريبية وتحكيمية للركبي في اربيل

2019/11/22 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة التاسيسية للاتحاد العراقي للركبي عن إقامة دورتين تدريبية وتحكيمية في العراق بالتعاون مع الاتحاد الأردني للركبي خلال الفترة المقبلة.

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