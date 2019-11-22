وزير النقل: نعمل على نقل جميع المعتمرين والحجاج عبر الخطوط الجوية العراقية حصرا

2019/11/22 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النقل عبد الله لعيبي ، اليوم الجمعة ، ان الوزارة تعمل على نقل جميع المعتمرين والحجاج عبر الخطوط الجوية العراقية حصرا.

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