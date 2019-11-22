القبض على قيادي داعش دبر عدة تفجيرات في العالم

2019/11/22 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ضبط قيادي في داعش الارهابي يقف وراء تدبير عدد من الهجمات الإرهابية، بما فيها داخل أراضي روسيا.

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