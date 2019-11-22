باستفتاء تاريخي.. العالم ينتظر أحدث دولة

2019/11/22 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} في استفتاء تاريخي قد يجعلهم أحدث دولة في العالم يتوجه سكان جزيرة بوغاينفيل في المحيط الهادئ غدا السبت للإدلاء بأصواتهم بشأن الاستقلال عن دولة بابوا غينيا الجديدة.

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