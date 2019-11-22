ذي قار.. مدير ناحية يقدم استقالة على خلفية الاحتجاجات

2019/11/22 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم مدير ناحية الفضلية في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، استقالته على خلفية الاحتجاجات التي انطلقت في الناحية بالتزامن مع الاحتجاجات التي تعم محافظات البلاد، وعلى رأسها العاصمة بغداد.

وقال مراسل “كلكامش برس”، إن مدير ناحية الفضلية قار حيدر سلمان قدم استقالته اليوم على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها الناحية والمحافظة بشكل عام.

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