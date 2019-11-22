باستفتاء تاريخي.. العالم

2019/11/22 | 14:55

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العهد نيوز – متابعة

في استفتاء تاريخي قد يجعلهم أحدث دولة في العالم،يتوجه سكان جزيرة بوغاينفيل في المحيط الهادئ غدا السبت للإدلاء بأصواتهم بشأن الاستقلال عن

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