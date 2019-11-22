خبير امني يكشف عن محاولة اميركية لإيجاد منظومة تحالفات تابعة لها في العراق

2019/11/22 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

كشف الخبير الامني احمد الشريفي، عن سعي أميركا لإيجاد منظومة تحالفات تابعة لها في العراق.

وقال الشريفي في حديث لـ "العهد"، اليوم الجمعة،

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