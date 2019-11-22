أنقرة تعلن القبض على قيادي داعشي دبّر سلسلة تفجيرات في العالم

2019/11/22 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ضبط قيادي في تنظيم "داعش" يقف وراء تدبير عدد من الهجمات الإرهابية، بما فيها داخل أراضي روسيا.ونقلت صحيفة "حريت" التركية اليوم الجمعة عن صويلو قوله: "ألقينا القبض في مدينة إعزاز السورية على أحد كبار إرهابيي "داعش" المدعو جهاد الدين الناصر عبيدي، وهو من القيادات العليا في التنظيم".وذكر صويلو أن المحتجز متورط في تنظيم 20 عملية إرهابية، منها تلك التي استهدفت روسيا عام 2018، ومركزا تجاريا في مدينة هامبورغ الألمانية.

وأوضح الوزير أن القيادي الداعشي كان يصنع القنابل، ويعلّم طرق صنعها عبر الإنترنت، كما كان يعمل في التجنيد وتشكيل شبكة انتحاريين، ويعد لهجمات وعمليات اغتيال بواسطة السموم.

وكان صويلو قد أعلن قبل أسبوع أن أجهزة أمن بلاده اعتقلت إرهابيا بارزا من عناصر تنظيم "داعش" في سوريا دون ذكر اسمه أو أي تفاصيل أخرى عنه.

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