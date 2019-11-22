الحشد يفتح نيران مضاداته الأرضية تجاه طائرة مسيرة مجهولة في سهل نينوى

2019/11/22 | 14:56

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بغداد اليوم-نينوى

فتحت قوات الحشد الشعبي، الجمعة (22 تشرين الثاني، 2019) نيران مضاداتها الأرضية تجاه طائرة مسيرة...





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