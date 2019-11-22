2019/11/22 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة رويترز: استشهاد متظاهرين اثنين وإصابة 22 أخرين خلال تفريق المحتجين في بغداد

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