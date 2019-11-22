الإمارات: سياسات المحاور أثبتت فشلها

2019/11/22 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الجمعة، ان سياسة المحاور أثبتت فشلها مرارا وتكرارا سواء في المنطقة أو في العالم كله.

وقال في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية في موقع "تويتر"، ان "سياسات المحاور أثبتت فشلها مرارا وتكرارا في منطقتنا والعالم، فكيف إذا كانت هذه المحاور معتمدة على العواطف والتمنيات دون حقائق اقتصادية وجغرافية مساندة".

وتابع قرقاش ان "الظواهر الإعلامية والعاطفية قصيرة الأمد ولن تترك أثرا على الحقائق والتوازنات الحقيقية على الأرض".

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