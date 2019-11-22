شيوخ العشائر هددوا عبد المهدي بحمل السلاح لحماية المتظاهرين وتنفيذ مطالبهم بالقوة

2019/11/22 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف الشيخ محمد آل فهد كسار هلاص، شيخ عشائر ال عيون إحدى عشائر بني حجيم في محافظة المثنى، اليوم الجمعة، ان شيوخ العشائر هددوا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بحمل السلاح لحماية المتظاهرين وتنفيذ مطالبهم بالقوة.

وقال هلاص لـ"الغد برس"، ان "كواليس لقاء شيوخ العشائر برئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ان عدد شيوخ العشائر الذين التقوا بعادل عبد المهدي بلغ قرابة 50 شيخ عشيرة من محافظات البصرة وذي قار وميسان والمثنى وعددا من شيوخ عشائر الفرات الأوسط".

وبين ان " شيوخ العشائر قدموا لعبد المهدي عدة مطالب وهي تتشاطر مع مطالب المتظاهرين المتحجين الان في ساحات الاعتصام بعدد من المحافظات".

وبين هلاص، أن "أبرز المطالب التي تم تقديمها لرئيس الوزراء، هي تعديل الدستور العراقي الحالي، وإقرار قانون الانتخابات وفق رغبة الشعب وتغيير المفوضية الحالية وقانونها، والعمل على تقديم الفاسدين بأسرع وقت ممكن إلى القضاء وخاصة الرؤوس الفاسدة الكبيرة".

واضاف، أن "المطالب المقدمة أيضا تضمنت تخصيص راتب شهري عبر البطاقة التموينية للمواطنين الذين لا يملكون دخل شهري، وتعويض الشهداء من المتظاهرين تعويضا ماديا ومعنويا، وتخصيص قطع أراض لجميع أبناء الشعب العراقي من غير المستفيدين سابقا".

وأوضح أن "المطالب شددت على ضرورة إلغاء المجالس المحلية في الاقضية والنواحي لان ضررها أكثر من فائدتها، فضلا عن العمل على إطفاء جميع الديون التي بذمة المواطنين".

وكشف أن "شيوخ العشائر ابلغوا عبد المهدي أن زيارتهم هذه ستثير جدلا واسعا في الشارع".

وتابع شيخ عشيرة ال عيون، إحدى عشائر بني حجيم في محافظة المثنى، بأن "الاجتماع اختتمه شيوخ العشائر برسالة حازمة لعبد المهدي مفادها (هذه المرة جئناك سلميين، والمرة القادمة سننزل مسلحين إلى الشارع، لحماية المتظاهرين وتنفيذ مطالبهم بالقوة".

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