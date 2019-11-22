الهاتف Samsung W20 5G يظهر رسميًا في الصين مع المعالج +Snapdragon 855

2019/11/22 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لطالما كانت شركة سامسونج تقوم بإنتاج الهواتف الصدفية من سلسلة Samsung W Series في الصين منذ العام 2013، وقد كانت أحدث الإصدارات تحتوي على شاشتين حساستين للمس بالإضافة إلى لوحة مفاتيح T9.



إنتقلت شركة سامسونج هذا اليوم إلى مستوى آخر بفضل الهاتف Samsung W20 5G القابل للطي في الصين.



في الأساس، هذا يعتبر نسخة China Telecom من الهاتف Galaxy Fold 5G، ويأتي مع طلاء خاص ومعالج جديد.

الهاتف Samsung W20 5G حصري لشركة الإتصالات الصينية China Telecom ويضم المعالج +Snapdragon 855، وهو ما يُعتبر النسخة المحسنة من المعالج Snapdragon 855 الذي تم إستخدامه في الهاتف Galaxy Fold الأصلي.

مواصفات الهاتف معروفة، فهي تشمل شاشة Dynamic AMOLED بحجم 7.3 إنش في الداخل وشاشة Super AMOLED ثانوية بحجم 4.6 إنش في الخارج.

تقوم شركة سامسونج بشحن الهاتف Samsung W20 5G مع 12GB من الذاكرة العشوائية ومع 512GB من الذاكرة الداخلية، بينما يضم بطارية بسعة 4235mAh.



إنها أقل قليلاً من بطارية 4380mAh المستخدمة في الهاتف Galaxy Fold الأصلي، ويُفترض أن الهوائيات تشغل مساحة أكبر.

الهاتف Samsung W20 5G متوفر باللون الأبيض فقط، وهو حصري لشركة الإتصالات الصينية China Telecom.



سيتوفر الهاتف Samsung W20 5G للشراء في الشهر المقبل، ولكن سيتم الإعلان عن تاريخ الإطلاق الفعلي والسعر في وقت لاحق.



يجب أن يكون أغلى قليلاً من Galaxy Fold الذي يُكلف ما يعادل 2270 دولار أمريكي.

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