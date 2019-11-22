الغضبان: كردستان قد يبدأ تسليم النفط إلى بغداد في 2020

2019/11/22 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقال وزير النفط ثامر الغضبان، إن إقليم كردستان قد يبدأ تسليم 250 ألف برميل يوميا من النفط إلى الحكومة الاتحادية في بغداد بحلول أوائل 2020.

وذكر الغضبان في مقابلة تلفزيونية، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، إن “النفط سيسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التي ستقوم بتصديره عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي”.

وأضاف، أن “حكومة الإقليم تلتزم بتسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل يوميا إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لكي تقوم ببيعها في جيهان بتركيا والموارد (العوائد) شأنها شأن الموارد الأخرى تأتي إلى الموازنة” الاتحادية”.

ولطالما كانت صادرات إقليم كردستان من النفط مصدرا للخلاف مع بغداد.



وكان الأكراد، الذين يسيطرون على خط الأنابيب الوحيد بالعراق الواقع في شمال البلاد، يصدرون النفط على نحو مستقل منذ 2013.



واستؤنفت الصادرات من كركوك في 2018 بعد توقف لمدة عام عقب محاولة لم تُكلل بالنجاح من جانب الإقليم للاستقلال.

وتحسنت العلاقات مع تغيير حكومتي بغداد وأربيل عاصمة إقليم كردستان.

وفي إطار ميزانيتي 2018 و2019، اتفق إقليم كردستان على إرسال 250 ألف برميل يوميا إلى السلطات الاتحادية مقابل سداد بغداد لرواتب الموظفين الحكوميين.

وقال الوزير: “قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 واضح كل الوضوح بشأن الحقوق والالتزامات على الطرفين، الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم”، مضيفا أن الأكراد لم يرسلوا أي نفط حتى الآن”.

وتابع، إن “هذا قد يتغير في 2020، وأنه أبلغ مسؤولين في سومو بأن يهيئوا أنفسهم لاستلام 250 ألف برميل يوميا اعتبارا من بداية السنة المقبلة لأن هذا هو ما أفهمه لحد الآن من تفاهمات”.

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