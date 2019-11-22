حسن مصاروة - ما الذي يعنيه الانقلاب ضد ايفو موراليس للشعوب الاصلانية مثلي

2019/11/22 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_مصاروة نك استيس ترجمة خاصة:حسن مصاروةايفو موراليس أكثر من مجرد أول رئيس اصلاني في بوليفيا- هو رئيسنا ايضًا.صعود هذا المزارع المتواضع من قبيلة الأيمارا الأصلانية إلى أعلى منصب في الأمة في عام 2006 مثل صعود الأصلانيين كقوة طلائعية تاريخية.وضمن الحركات الاجتماعية التي اوصلته الى السُلطة بزغت الرؤية الاصلانية للاشتراكية وقيم الباتشاماما (الأرض الأم في معتقدات الاصلانيين).موراليس يعبر عن خم......

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