ماهر الشريف - إميل توما والحل الديمقراطي للقضية الفلسطينية 1944-1947 (2-3)

2019/11/22 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ماهر_الشريف ضمان الحقوق الديمقراطية للسكان اليهود في فلسطينتميّزت عصبة التحرر الوطني، عن غيرها من مكوّنات الحركة الوطنية العربية في فلسطين، بتصديها الواقعي للمشكلة التي نجمت عن نجاح الصهيونية في تهجير أعداد كبيرة من يهود أوروبا من بلدانهم الأصلية إلى فلسطين، وذلك عقب شروع النازية في تنظيم حملات اضطهاد وحشية ضد هؤلاء اليهود ذهب ضحيتها ملايين منهم.فخلافاً لمواقف القيادة التقليدية للحركة الوطن......

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