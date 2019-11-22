العثور على سفينة

2019/11/22 | 15:25

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العهد نيوز – متابعة

قال مسؤولون نرويجيون إنهم عثروا للمرة الثانية على بقايا ما يعتقد أنها سفينة فايكنغ، باستخدام تقنيات الرادار الجغرافي، مضيفا أنه من المحتمل

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