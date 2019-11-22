العتبة الحسينية تدخل على خط التظاهرات في ساحة التحرير.. صور

2019/11/22 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اعلان المرجعية الدينية في النجف ، وخلال خطبة الجمعة قبل الماضية ، دعمها للاحتجاجات الشعبية ، التي انطلقت في الأول من اكتوبر الماضي ليواصل المتظاهرون فعالياتهم واعتصاماتهم ببغداد وعدد من المحافظات لاكثر من شهر ونصف دخلت العتبات المقدسة على خط التظاهرات لتدعم المحتجين بالأطعمة والمواد اللوجستية.العتبة الحسينية متواصلة بدعم المتظاهرين السلميين في #ساحة_التحرير […]

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