2019/11/22 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توافد كبير على ساحة التحرير بمشاركة من الوسط والجنوب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/22 | 15:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توافد كبير على ساحة التحرير بمشاركة من الوسط والجنوب) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توافد كبير على ساحة التحرير بمشاركة من الوسط والجنوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).