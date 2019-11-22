"رويترز": مقتل متظاهرين اثنين واصابة 22 بتفريق احتجاج ببغداد

2019/11/22 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قتل متظاهران وجرح 22 آخرون اليوم الجمعة، إثر استخدام قوات الأمن العراقية الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع في بغداد، وفقا لوكالة "رويترز".وقالت مصادر في الشرطة العراقية إن أحد الضحايا قتل بالرصاص في منطقة "جسر الأحرار"، فيما لقي الثاني حتفه بقنبلة غاز مسيل للدموع أصابته مباشرة في رأسه.وكان مصدر أمني قد أفاد بارتفاع حالات الاختناق مع استمرار إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع قرب "جسر الأحرار" وسط العاصمة بغداد، حيث تم تسجيل أكثر من 40 حالة اختناق بعضها حرجة جدا، تم نقلها إلى مستشفيات قريبة.

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