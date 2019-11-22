الحكيم يحذر من التهاون في تنفيذ مطالب المتظاهرين

2019/11/22 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- اعلن رئيس تيار الحكمة المدني عمار الحكيم، اليوم الجمعة، تأييده الكامل لما جاء في خطبة المرجعية العليا في النجف، ويحذر من التسويف والتهاون في تنفيذ مطالب المتظاهرين.وقال الحكيم في بيان، تلقت /SNG/، نسخة منه “نجدد دعمنا الكامل للتوجيهات السديدة التي ابدتها المرجعية الدينية العليا لاسيما فيما يتعلق بإقرار قانون انتخابي منصف لا ...

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