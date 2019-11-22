تحذير للنساء.. هذا عدد الساعات التي عليكن نومها يومياً!

2019/11/22 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذّرت دراسة أميركية حديثة النساء من النوم 5 ساعات في اليوم لأنه ينعكس سلباً على مدى كثافة العظام، ويؤدي إلى نقص المعادن فيها ما يعرضها للكسور.

واستناداً إلى نتائج الدراسة، التي أُجريت بمشاركة أكثر من 11 ألف امرأة في تخطت سن اليأس، دعا الخبراء النساء وخاصة في سن اليأس وما بعده إلى اتخاذ إجراءات تساعد على النوم 7 ساعات كاملة يومياً.

وأظهرت النتائج وجود علاقة قوية بين نقص النوم لدى النساء وبين كسور العظام، وتبين وجود نقص واضح في المعادن التي تمنح العظام كثافتها وارتباط هذا النقص بالنوم 5 ساعات في اليوم أو أقل.

وتشير التقارير الطبية إلى أن امرأة من بين كل 3 نساء تخطين الـ 50 حول العالم عرضة لكسور العظام، بينما تبلغ النسبة لدى الرجال الذين تخطوا الـ 50 واحداً من بين كل 5 رجال.



وتحدث معظم هذه الكسور للورك والرسغ والعمود الفقري.

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