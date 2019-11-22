العراق.. الأكثر استيراداً من الكويت

2019/11/22 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكدت وزارة #التجارة والصناعة الكويتية، أن قيمة شهادات المنشأ للصادرات الكويتية غير #النفطية ارتفعت بنسبة 11 في المئة، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مقارنة مع […]

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