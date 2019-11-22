2019/11/22 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز – بغداد

بحث وزير النقل عبد الله لعيبي ،مع وفد من هيئة الحج والعمرة برئاسة مدير عام الدائرة القانونية في الهيئة حسين الموسوي ،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل يبحث مع وفد هيئة الحج سبل تقديم افضل الخدمات الخاصة بنقل المعتمرين والحجاج جوا وبرا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النقل يبحث مع وفد هيئة الحج سبل تقديم افضل الخدمات الخاصة بنقل المعتمرين والحجاج جوا وبرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).