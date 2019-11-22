عدنان الاسدي : نراهن على الموقف الوطني لافشال التدخلات الخارجية في العراق

2019/11/22 | 15:56

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العهد نيوز – بغداد

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الاسدي ان التدخل الدولي والاقليمي واضح في العراق"، مشدداً على ضرورة افشال المخطط الدولي الهادف

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