2019/11/22 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم يجدد دعمه لتوجيهات المرجعية الدينية لاسيما مايتعلق باقرار قانون انتخابي منصف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/22 | 15:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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