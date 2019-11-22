محتجون يقطعون الجسر المؤدي إلى حقل الغراف النفطي في ذي قار

2019/11/22 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، الجمعة (22 تشرين الثاني 2019)، بأن متظاهرين قطعوا الجسر المؤدي الى حقل الغراف النفطي في المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المحتجين في ذي قار قطعوا الجسر المؤدي الى حقل الغراف غب المحافظة".

وكان مصدر أمني في محافظة ذي قار، قد افاد، الخميس (21 تشرين الثاني 2019)، بأن محتجين قطعوا طريق ناصرية ـ سوق الشيوخ في ناحية الفضلية.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محتجين قاموا بقطع الطريق الرابط بين الناصرية وسوق الشيوخ في ناحية الفصلية التابعة لمحافظة ذي قار".

ومنذ الـ 25 من تشرين الأول الماضي، عمت تظاهرات في محافظة البصرة والعاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تخللتها مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف.





وتعد التظاهرات الاخيرة في البلاد، امتداداً للتظاهرة التي انطلقت مطلع تشرين الأول الماضي، للمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية، وتوفير فرص عمل، وإلغاء المحاصصة، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين.

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة (22 تشرين الثاني 2019) انتشال جثة رجلٍ وانقاذ زوجته وطفلته، بعد احتراق منزلهم في محافظة كربلاء.

وذكرت المديرية، في بيان، أن "فرق الدفاع المدني تلقت ظهر اليوم، نداء استغاثة يشير بجود حادث

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة (22 تشرين الثاني، 2019) بانسحاب المتظاهرين من أمام مبنى جامعة العين، وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، بعد تعليق لافتات "مغلق بأمر الشعب".





وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "المت

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت وزارة الكهرباء، الجمعة (22 تشرين الثاني 2019)، بياناً بشأن تراجع ساعات التجهيز في الكهرباء خلال اليومين الماضيين.

وقالت الوزارية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بالوقت الذي سعت فيه وزارة الكهرباء بأن تقدم خدمة ربم

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