الحكيم يحذر من تسويف مطالب المتظاهرين

2019/11/22 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن رئيس تيار الحكمة المدني عمار الحكيم، اليوم الجمعة، تأييده الكامل لما جاء في خطبة المرجعية العليا في النجف، ويحذر من التسويف والتهاون في تنفيذ مطالب المتظاهرين.

وقال الحكيم في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه "نجدد دعمنا الكامل للتوجيهات السديدة التي ابدتها المرجعية الدينية العليا لاسيما فيما يتعلق بإقرار قانون انتخابي منصف لا يحتكر القرار السياسي ومفوضية تتصف بالمهنية والاستقلالية والنزاهة بأسرع وقت ممكن".

وأكد ان "هذا المطلب كفيل باستعادة ثقة الشعب ومشاركته في مهمة ادارة الدولة من خلال المواقع التنفيذية والتشريعية"، موضحا انه "في تيار الحكمة الوطني سنبذل ما بوسعنا لتحقيق هذا المطلب".

وحذر الحكيم من "التهاون والتسويف والمماطلة في تنفيذه مطالب المتظاهرين السلميين"، مشيرا الى انه "سيعمل على تنفيذها مع الكتل النيابية الأخرى ضمن السقف الزمني المحدد".

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