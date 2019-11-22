العلاقة مع إسرائيل في مؤتمر التكامل.. ناشطون عرب يتحدون

2019/11/22 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خليل بن طويلة - لندن /

لم يكن من السهل تنظيم مؤتمر عربي يطالب المشاركون فيه بمراجعة الأفكار القديمة حول التعاون والتنمية والشراكة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفتح الأبواب أمام دول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل كدولة وواقع ملموس في المنطقة.

المشاركون في المؤتمر، الذي استمر يومين في العاصمة البريطانية لندن، جاؤوا من 15 دولة عربية، أغلبهم من المجتمع المدني بإلإضافة إلى ناشطين سياسيين من أمثال الناشط المصري محمد أنور السادات والوزير الكويتي الأسبق سامي النصف.

وأكد المشاركون لقناة "الحرة"، وهي المؤسسة الإعلامية العربية الوحيدة التي كان مرخص لها تغطية الحدث، أن مشاركتهم كانت بمثابة التحدي الحقيقي، وعلى أكثر من مستوى.





كما أن بعض الناشطين لم يتمكنوا من المشاركة لأسباب يرجح أن تكون أمنية، فيما واجه المنظمون مشاكل جمة من أجل توفير تأشيرات الدخول إلى الأراضي البريطانية، خصوصا من الجزائر ولبنان.

وأعرب الناشط التونسي، أسامة السلمي، عن اعتقاده بأن ثمة إزدواجية في المواقف لدى الكثير من الدول العربية التي لها مصالح وعلاقات مع إسرائيل بشكل أو بآخر، ولكن عندما يتجرأ مواطن بالتواصل أو إبراز مواقف داعية للسلام والشراكةبين جميع العرب وإسرائيل "يصبح خائنا".

المؤتمر الذي أخذ شعار "التكامل الإقليمي خيارنا من أجل التنمية و السلام"، شهد أيضا نقاشات حول معاناة المجتمع العربي والتطرف والتعصب والإرهاب.





الإمام الفرنسي التونسي، حسن الشلغومي، الذي تلقى مبادراته ومواقفه بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الكثير من المتابعة والجدلفي آن معا، قال للحرة إن الذين يدعون إلى السلام مع إسرائيل وتآخي الديانات الإبراهيمية و تعايش معتنقيها في سلام وأمن يوصفون "بالخونة وبائعي القضية".

واعتبر أن هذا "السلوك هو عربي أكثر منه اسلاميا، لأن تركيا وإندونيسا والكثير من الدول الإسلامية غير العربية لها علاقات رسمية مع إسرائيل".





ودعا الإمام الفرنسي إلى "ضرورة استغلال فرص السلام والتشارك مع اسرائيل كي لا يضيع العرب مزيدا من الفرص".

وخلال المؤتمر، انتقد الشلغومي كيفية إدارة المسجد الأقصى من طرف الفلسطينيين، معتبرا أن هذا "المعلم الديني الإسلامي أصبح مختطفا من قبل مجموعة ضيقة من الفلسطينيين"، الذين وصفهم "بالبلطجة".

وكان مؤتمر لندن هذا بمثابة مكان ميلاد المجلس العربي للتكامل الإقليمي، وهو مبادرة من مركز اتصالات السلام الذي يرأس مجلس مستشاريه الدبلوماسي الأميركي دينيس روس، ويديره الصحفي الأميركي اليهودي الديانة جوزيف براودي .

وكان براودي سرد للحاضرين الكثير من تفاصيل حياته كلاجئ سابق من العراق، الذي غادره في صباهخوفا برفقة والدته، التي قال إنها لم تكن متأكدة من أن المشاهد الجوية من الطائرة لحظة مغادرة بغداد، ستكون آخر ما ستتذكره من صور البلد الذي ولدت فيهوتربت فيه وأحبته.

اليوم، يقول براودي أن انتماءه إلى الشرق الأوسط وحبه للتراث العربي كبير جدا، مركدا رغبته وسعيه لأجل تحقيق سلام وتعايش في المنطقة.

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