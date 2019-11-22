مجلس النواب يكشف رواتب البرلمانيين: ليست لدينا مخصصات مالية

2019/11/22 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق بعد تصويت #مجلس_النواب على قانون إلغاء امتيازات #المسؤولين في الدولة العراقية، كشفت اللجنة المالية البرلمانية اليوم الجمعة، عن مخصصات #النواب ورواتبهم.مقرر اللجنة أحمد الصفار قال […]

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