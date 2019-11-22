قائد بالـ”باسيج”: واجهنا حربا عالمية حقيقية وإخماد الاحتجاجات في ايران كانت معجزة

2019/11/22 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف قائد عمليات قوات تعبئة “الباسيج””سالار آبنوش”، اخماد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت قبل اسبوع في إيران بالمعجزة.

وأكد “آبنوش” قائد القوات شبه العسكرية، التابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي تتكون من متطوعين مدنيين من الذكور والإناث، أكد ان الاحتجاجات الأخيرة كانت حربا عالمية حقيقية، طالت جميع أنحاء البلاد بشكل فجائي، مضيفا ان قيام السلطات بقطع خطوط الانترنت، ساعدت في تعطيل تنظيم المحتجين، على الرغم من تأخر اتخاذ تلك الخطوة.

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