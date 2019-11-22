بعد 3 اعوام... رفع سيطرة سن الذبان الامنية شرقي الرمادي

2019/11/22 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير ناحية الحبانية بمحافظة الانبار في العراق اكرم الدليمي، الجمعة، عن رفع سيطرة سن الذبان الامنية شرقي مدينة الرمادي....

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