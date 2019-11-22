نائب يؤكد أهمية تغيير طبيعة الموازنة المقبلة باتجاه تنمية موارد البلاد

2019/11/22 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي، الجمعة، على أهمية تغيير طبيعة الموازنة المقبلة وان تكون باتجاه تنمية موارد البلاد وليست كلاسيكية كسابقاتها.

وقال البلداوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحكومة اليوم، تعمل على استكمال متطلبات الموازنة المقبلة"، مبينا ان "الموازنة تأخرت لعدة اسباب من بينها حالة الارباك التي حصلت نتيجة للتظاهرات وانشغال الحكومة بعملية الاصلاحات".

وأضاف :"أننا ومن خلال قنوات التواصل مع الحكومة نتابع عملية استكمال الموازنة وتضمينها الاصلاحات التي جرى التصويت عليها داخل مجلس النواب اضافة الى الاصلاحات الاخرى التي سيتم استكمالها".ولفت إلى أن "الجهود تنصب كي تكون الموازنة المقبلة من الممكن فيها زيادة الواردات الاستثمارية، وان لاتكون موازنة كلاسيكية كسابقاتها بل ان تتحول الى اهداف وبرامج يمكن من خلالها تحسين الاداء والانتقال خطوة باتجاه تشريع موازنة لها اهداف وخطط تصب بمصلحة الشعب".

وأوضح البلداوي أنه "من بين النقاط التي تم تشخيصها سابقاً ونعمل على تداركها بالموازنة المقبلة، هو اهمية ان تكون هنالك بادرة وانطلاقة باتجاه تغيير طبيعة الموازنة وان تكون باتجاه تنمية موارد البلد وواقعية وليست مجرد ارقام".





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