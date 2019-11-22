البلداوي يؤكد على اهمية تغيير طبيعة الموازنة

2019/11/22 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي، على أهمية تغيير طبيعة الموازنة المقبلة وان تكون باتجاه تنمية موارد البلاد وليست كلاسيكية كسابقاتها.

وقال

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