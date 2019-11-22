بالصور.. قائد شرطة سوق الشيوخ يتفاوض مع المتظاهرين لفتح الطريق الرابط بين القضاء والناصرية

2019/11/22 | 16:29

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بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر محلي من داخل محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، قيام قائد شرطة قضاء سوق السيوخ بالتفاوض مع متظاهرين ناحية الفضية لفتح الطريق بين القضاء والناصرية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "قائد شرطة قضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار اجرى مفاوضات مع متظاهري ناحية الفضية التابعة للقضاء من اجل فتح الطريق الرابط بيت القضاء والناصرية بعد غلقه من قبل المحتجين".

وأفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار في وقت سابق من، الجمعة، بأن متظاهرين قطعوا الجسر المؤدي الى حقل الغراف النفطي في المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "المحتجين في ذي قار قطعوا الجسر المؤدي الى حقل الغراف غب المحافظة".

وحصلت (بغداد اليوم) على صور تظهر أعداد المتظاهرين التي وصلت الى اكثر من 900 متظاهر مطالبين بطرد العمالة الأجنبية وفتح باب التعيين امام ابناء القضاء.

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الاتصالات، الجمعة، عن تثبيت الوجبة الثانية من العاملين بصفة عقود بالشركات التابعة لها (الاتصالات، البريد والتوفير، السلام) على ملاك الوزارة الدائم والبالغ عددهم (194) موظفا.

وقالت الوزارة أن "هذه الخطوة

بغداد اليوم _ ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، الجمعة (22 تشرين الثاني 2019)، بأن متظاهرين قطعوا الجسر المؤدي الى حقل الغراف النفطي في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المحتجين في ذي قار قطعوا الجسر المؤدي ا

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة (22 تشرين الثاني 2019) انتشال جثة رجلٍ وانقاذ زوجته وطفلته، بعد احتراق منزلهم في محافظة كربلاء.

وذكرت المديرية، في بيان، أن "فرق الدفاع المدني تلقت ظهر اليوم، نداء استغاثة يشير بجود حادث

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