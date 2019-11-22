دلور ميقري - ليلى والذئاب: الفصل الرابع عشر/ 4

2019/11/22 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري من جانبها، شعرت شملكان بالقنوط لمجرد ذكر مستشفى الطليان، أينَ عولج فيه رجلها في أواخر أيامه في الحياة.مع ذلك، رأت في صباح اليوم التالي أن من واجبها الذهاب مع نازو إلى المستشفى، دون حاجةٍ لإخبار السيد نيّو: " لا ينقص المسكينة سوى عدم الإذن بالكشف عند النصارى، وفق فتوى الحاج حسن! "، خاطبت نفسها بوجود امرأة هذا الأخير.وهيَ ذي أرملة أوسمان، تجلس في حجرة الانتظار بالمستشفى.الجدران، ذاخرة بلوحات ل......

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