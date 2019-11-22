2019/11/22 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ابراهيم_الجندي الحلقة الثالثة : المائدة 20 - 32(20) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآَتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ1- المعني : موسي قال لقومه ..ٱ-;-ذكروا نعم الله عليكم حيث أرسل اليكم الأنبياء ، وجعلكم تملكون أمر أنفسكم بعد أن كنتم مملوكين لفرعون ، وأنقذكم منه بعد أن فلق ال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ابراهيم الجندي - 3 - القصص القرآني ..حقيقة أم خيال؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ابراهيم الجندي - 3 - القصص القرآني ..حقيقة أم خيال؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).